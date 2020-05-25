Автобусным перевозчикам Ленобласти компенсируют часть затрат в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области направит автобусным перевозчикам региона около 253 млн рублей на компенсацию части затрат на топливо. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства области.

"Александр Дрозденко подписал распоряжение по компенсации части затрат на топливо для автобусных перевозчиков в период коронавируса. По предварительным расчетам за апрель-май будет выплачено около 253 млн рублей из областного бюджета. Подобных мер прямой финансовой поддержки больше нет ни в одном регионе", - говорится в сообщении.

Мера поддержки не будет касаться муниципальных учреждений.