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Пандемия коронавируса нового типа

Автобусным перевозчикам Ленобласти компенсируют часть затрат в период пандемии

За апрель и март выплатят около 253 млн рублей из регионального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области направит автобусным перевозчикам региона около 253 млн рублей на компенсацию части затрат на топливо. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства области.

"Александр Дрозденко подписал распоряжение по компенсации части затрат на топливо для автобусных перевозчиков в период коронавируса. По предварительным расчетам за апрель-май будет выплачено около 253 млн рублей из областного бюджета. Подобных мер прямой финансовой поддержки больше нет ни в одном регионе", - говорится в сообщении.

Мера поддержки не будет касаться муниципальных учреждений.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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