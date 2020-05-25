Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,79-2,1%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в понедельник закрылся ростом основных индексов, отыграв пятничные потери. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 1,79%, до 2757,93 пункта, РТС - на 2,1%, до 1213,41 пункта.

Курсы доллара и евро к рублю на 19:00 мск не продемонстрировали динамики по сравнению с предыдущим торговым днем, закрепившись на уровне 71,64 руб. и 78,06 руб. соответственно. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,06% - до $35,7 за баррель.

В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику. В отсутствии торгов в США и Великобритании, основными ориентирами для наших игроков стала динамика рынка энергоносителей и ситуация на европейских площадках.

"Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район $35,4 за баррель, что способствовало покупкам в российских акциях. Также поддержку оказала динамика европейских площадок, которые в ходе сегодняшних торгов прибавили в пределах 2,6%", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Поддерживает оптимизм на фондовых площадках и отмена режима чрезвычайного положения в Японии, что означает открытие третьей национальной экономики мира, добавил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

Лидерами торгов выступили акции "Сургутнефтегаза" и "Россетей", рост которых составил более 5%. Хуже рынка торговались бумаги "Детского мира" и "префы" "Транснефти", потерявшие 0,05% и 0,38%.

Прогноз

Во вторник ход торгов на российском рынке продолжит зависеть от изменения нефтяных цен и характера внешнего фона, который, в свою очередь, могут определить новости по ситуации с пандемией, градус напряженности по линии США - КНР, а также выходящие макроэкономические прогнозы и статистика, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Кроме того, на текущий момент нет четкой информации о прекращении режима самоизоляции в России. "Чем дольше тянется эта история, тем очевиднее, что совсем малая доля бизнеса небольшого формата выживет и встанет на ноги. Пик финансовых проблем и у компаний, и у населения явно впереди, и это нужно понимать", - добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Тем не менее, во вторник, по мнению экспертов, рынок будет расти. По оценкам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи будет формироваться в диапазоне 2700-2780 пунктов, курс рубля к доллару - 71,2-72,5 руб. Доллар к вечеру топчется на месте и не демонстрирует сколько-нибудь четких идей.

На рынке нефти ралли во вторник также продолжится, по мнению аналитика "Фридом финанс" Валерия Емельянова - до диапазона $36-$37.

Также в России завтра выйдут апрельские данные по объему розничных продаж и уровню безработицы. Из зарубежной макростатистики - продажи нового жилья в США в апреле и майский индекс доверия потребителей от The Conference Board.