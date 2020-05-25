Минэнерго предлагает в 2020 году оптимизировать инвестпрограммы в электроэнергетике

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минэнерго считает необходимым в этом году оптимизировать инвестиционные расходы субъектов электроэнергетики для стабилизации финансово-экономического состояния компании отрасли. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич в рамках заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Минэнерго России совместно с ПАО "Россети" сформированы сценарные условия оптимизации инвестиционных программ сетевых организаций, предусматривающие приоритеты реализации инвестиционных мероприятий в условиях ограничения источников финансирования инвестиционных программ. Указанные сценарные условия направлены на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, подготовку к осенне-зимнему периоду и завершение проектов в высокой степени готовности", - отметил он.

Замминистра уточнил, что уровень собираемости платежей на рынках электрической энергии за апрель 2020 года снизился на 7% относительно аналогичного показателя апреля прошлого года. Прирост задолженности на рынках электроэнергии за апрель 2020 года составил 11 млрд рублей. Уровень собираемости платежей на рынках тепловой энергии в апреле этого года снизался на 12% по сравнению с апрелем 2019 года. Прирост задолженности на рынках тепловой энергии за апрель 2020 года составил порядка 16 млрд рублей.