Группа "Роснано" направила на Дальний Восток 5 млн рублей для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Группа "Роснано" направила 5 млн рублей на оснащение медицинских учреждений Дальневосточного федерального округа (ДФО) средствами индивидуальной защиты и оборудованием для борьбы с коронавирусом по программе Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

"Группа "Роснано" выделила 5 млн рублей на поддержку регионов Дальнего Востока в борьбе с распространением коронавируса. Программу помощи реализует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики по поручению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в финансировании по программе фонда участвуют более 20 крупных российских компаний, целевой объем программы поддержки составляет 950 млн рублей. Программа направлена на повышение уровня оснащенности медицинских учреждений ДФО средствами индивидуальной защиты и специализированным оборудованием для борьбы с пандемией, что должно снизить риски заболевания медицинского персонала и повысить эффективность терапии пациентов с коронавирусом, подчеркивают в пресс-службе.

"В условиях продолжающейся пандемии мы считаем своим долгом создать максимально безопасные условия для медицинского персонала, работающего в условиях повышенной нагрузки на систему здравоохранения. На территории Дальнего Востока особенно важно обеспечить своевременную поставку средства защиты и медицинского оборудования во все отдаленные территории со сложной транспортной доступностью", - цитирует пресс-служба председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса.

Средства индивидуальной защиты закупают и распределяют между медучреждениями централизованно, по программе фонда медикам уже переданы 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток, закуплено необходимое оборудование для больниц Бурятии, Забайкальского края, Камчатского края, Магаданской области и Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба.

"На Дальнем Востоке реализуется комплекс мер, направленных на борьбу с распространением инфекции. Важно, что государство, институты развития и крупные компании действуют вместе, это позволяет своевременно снабжать врачей эффективными средствами индивидуальной защиты и обеспечивать дальневосточников профессиональной и оперативной медицинской помощью. Благодарим "Роснано" и всех участников программы за поддержку и участие. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть временные трудности и победить", - цитирует пресс-служба гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.