Новак заявил, что спрос на нефть восстановился в мае к апрелю на 20%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спрос на нефть остается на низком уровне, однако уже наблюдается его восстановление - спрос в мае вырос к апрелю на 20%. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Энергетика", слова которого приводятся в сообщении ведомства.

По словам Новака, министерство разработало различные сценарии развития ситуации и на мировых, и на внутренних рынках с учетом производственных и экономических показателей. Спрос на нефть остается и в мае на низком уровне, но он восстановился по отношению к апрелю примерно на 20%. "Несмотря на тяжелую ситуацию, отрасль продолжает работать. Мы видим также, что на автобензин с начала года цены не изменились, на дизель рост составил с начала года всего 1,5%", - сказал он.

Говоря о ситуации на рынке нефти, министр отметил, что с рынка уже ушло около 14-15 млн б/с нефти с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7-12 млн б/с, но Минэнерго рассчитывает, что в июне-июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления.

В то же время произошло падение мировых цен и на газовом рынке. На внутреннем рынке поставки газа конечным потребителям снизились примерно на 10 %. Потребление газа в электроэнергетике снизилось на 11%, по теплоснабжению - на 13%, населением - на 9%, говорится в сообщении.

Минэнерго продолжает анализировать ситуацию в отрасли. "При министерстве создан оперативный штаб по мониторингу состояния организаций топливно-энергетического комплекса, обеспечен регулярный контакт с компаниями, в том числе системообразующими предприятиями. Минэнерго проводит работу по непрерывному мониторингу общей ситуации на энергетических рынках и финансово-экономического состояния энергетических компаний", - отметил Новак.