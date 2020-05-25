МОСКВА, 25 мая./ТАСС/. Шведский автоконцерн Volvo запускает в России новый бренд Recharge, который включает в себя электрифицированные версии моделей Volvo, говорится в сообщении концерна.

"В России в 2020 году Volvo Recharge будет представлен двумя моделями, оснащенными силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid: Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. В 2021-2025 годах линейку ждет дальнейшее расширение", - сказали в Volvo.

Компания также заявила об оснащении своих дилерских центров зарядными станциями для развития инфраструктуры электрифицированных автомобилей.

"Исходя из наших стратегических целей, мы имеем абсолютно четкие намерения занять уверенные позиции на рынке премиальных автомобилей, использующих электрическую энергию. Оснащение наших дилерских центров зарядными станциями - не просто необходимая, а ключевая составляющая данного процесса", - отметил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Мартин Перссон.

Ранее в Volvo объявили о реализации программы по борьбе с глобальными климатическими изменениями. Компания планирует к 2025 году сократить "углеродный след" от своей деятельности на 40% и довести долю продаж полностью электрических версий моделей до 50% от общего объема, а к 2040 году - достигнуть статуса компании, имеющей нулевое влияние на экологию.