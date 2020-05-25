Эксперты считают, что кризис на рынке нефти может привести к остановке НПЗ в России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Маржа российской нефтепереработки при сохранении низких цен на нефть с мая может снизиться, а летом и вовсе стать отрицательной, что может привести к остановке отдельных НПЗ. Это следует из отчета агентства Argus Media о перспективах российской нефтяной отрасли в 2020 году.

"При сохранении низких цен на нефть до конца года с мая маржа переработки резко снизится, а летом может стать отрицательной. Это может закончиться остановкой отдельных НПЗ. Ухудшение экономики переработки вкупе с падением спроса повлечет за собой снижение объемов переработки нефти и изменение структуры выпуска продукции", - говорится в отчете.

Если в первом квартале маржа переработки в России была высокой - $28 на тонну, то по году она может снизиться до минус $3 за тонну. Основным фактором ухудшения экономики переработки нефти станет снижение величины таможенной субсидии и обратного акциза на нефть, формирующихся за счет разницы в пошлинах на нефть и нефтепродукты, отмечают эксперты агентства.

Кроме того, из-за того, что демпфер сейчас работает в отрицательную сторону, нефтяники вместо получения компенсаций из бюджета, сами выплатят значительные суммы. "Выплаты федерального бюджета по демпферу и обратному акцизу на нефть должны были составить почти 330 млрд рублей в 2020 году. Вместо этого компании должны будут перечислить в бюджет свыше 600 млрд рублей - в два раза больше, чем компании получили из бюджета по итогам прошлого года - 303 млрд рублей", - отмечается в отчете.

При этом маржа в топливной рознице напротив вырастет (до 20-25%), отмечают в Argus. При сокращении оптовых цен это позволит снизить цены в рознице в диапазоне от 1 до 3 рублей на литр топлива.