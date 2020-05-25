Власти Кузбасса предложили увеличить до 50% скидку на экспорт угля на Запад

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета РФ по энергетике обратилась в правительство России с предложением предоставить скидку не менее 50% на железнодорожный тариф для экспорта энергетического угля в западном направлении. Соответствующее предложение было выработано на совместном заседании рабочей группы госсовета при участии главы Минэнерго РФ Александра Новака, посвященном функционированию энергетики в условиях пандемии, говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кемеровской области.

В ходе совещания губернатор Кемеровской области, руководитель рабочей группы Сергей Цивилев напомнил, что угольная отрасль Кузбасса начала чувствовать кризис еще до пандемии - с начала 2019 года, и по итогам заседаний в прошлом году РЖД предоставили скидку в размере 7,41% на перевозки энергетического угля в порты южного направления, а в марте 2020 года - скидку на тарифы в порты и южного, и северо-западного направлений в размере 12,8%. Однако, по мнению главы региона, сегодня этих мер недостаточно.

"Цены падают. Только за апрель энергетический уголь упал в цене с $50 до $42 за тонну, коксующийся - со $140 до $115. В результате отгрузка угля в западном направлении убыточна. Без поддержки государства ситуацию не исправить. Поэтому выхожу с предложением к правительству РФ предоставить скидку на тариф для экспорта энергетического угля в западном направлении в размере не менее 50%", - цитирует Цивилева пресс-служба.

Глава региона также отметил, что для преодоления негативных тенденций и выхода на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо ускорить работу по развитию Восточного полигона РЖД.

Озвученные на заседании рабочей группы предложения будут направлены в адрес правительства РФ, отмечается в сообщении.

РЖД положительно оценивают идею субсидирования перевозок угля по железной дороге, это позволит загрузить западное направление, ранее говорил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило. По его словам, такую меру стоит и дальше обосновывать на уровне министерства энергетики, она позволит угольным компаниям вывозить уголь, например, из Кузбасса через порты Северо-Запада на перспективные рынки сбыта - в Юго-Восточную Азию, Индию, Бангладеш, Пакистан.