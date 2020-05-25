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Пандемия коронавируса нового типа

Wildberries в период пандемии устроила на работу 15 тыс. новых сотрудников

Компания перестроила работу после 28 марта, когда начали возникать в том числе проблемы с логистикой

ИЖЕВСК, 25 мая. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries в период пандемии коронавируса устроил на работу 15 тыс. новых сотрудников. Об этом сообщила в понедельник в ходе прямого эфира на странице главы Удмуртии Александра Бречалова в Instagram основатель компании Татьяна Бакальчук.

"Мы наоборот набрали, у нас было на начало пандемии 38 или 36 тысяч, а сейчас 53 тысячи, мы за два дня, когда поменяли систему работы, наняли, по-моему, 2 000 курьеров разом и сейчас много. Больше 15 тыс. сотрудников мы за полтора месяца новых наняли", - сказала Бакальчук.

По ее словам, компания перестроила работу после 28 марта, когда начали возникать в том числе проблемы с логистикой.

"Мы начали срочно все перестраивать, за два-три часа поменяли всю систему работы и следующие две недели были самыми тяжелыми для нас. Тем не менее, уже спустя две-три недели у нас все восстановилось, все сроки по заказам 98-99% довоза. Спрашивали по рынку, мы лучше остальных коллег это все прошли", - добавила Бакальчук.

Wildberries - онлайн-ретейлер на территории стран ЕАЭС, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании после выхода на рынок ЕС охватывает шесть стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Польшу. Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,6 млн товаров. В 2019 году число поставщиков выросло более чем в два раза - с 9 тыс. до 19 тыс., число самовывозов увеличилось более чем вдвое - до 6,3 тыс. точек.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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