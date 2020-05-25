Мобильные приложения с пиратским контентом могут начать блокировать с 1 октября

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, будут блокироваться с 1 октября. Такой срок устанавливается рекомендованной к принятию поправкой, текст которой размещен в думской электронной базе данных.

Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. В первоначальной редакции непосредственная обязанность по его блокировке возлагалась на владельцев самих приложений, а также операторов связи (в случае отказа первых).

Как ранее сообщал ТАСС, доработанный ко второму чтению законопроект распространяет такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery). Согласно действующей редакции, в случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Поправка, разработанная замглавы комитета нижней палаты по информационной политике Александром Ющенко, устанавливает фиксированный срок вступления документа в силу. "Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2020 года", - говорится в ее тексте.

Законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права, был внесен в Госдуму в феврале 2018 года и в июле того же года прошел первое чтение, после чего его доработка ко второму затянулась более чем на полтора года. Второе чтение документа запланировано на 27 мая.