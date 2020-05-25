РСПП поддержал идею энергетиков создать госфонд по выкупу долгов потребителей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Григорий Березкин в понедельник на заседании комитета поддержал инициативу энергетиков создать фонд с государственным участием, который смог бы выкупать долги потребителей за электрическую и тепловую энергию для поддержания ликвидности энергокомпаний.

Директор Ассоциации "Совет производителей энергии" (СПЭ) Дмитрий Вологжанин в рамках заседания комиссии, прошедшего в понедельник вечером, рассказал о предложении энергетиков создать специализированный фонд с государственным участием, "который позволит аккумулировать токсичные долги энергокомпаний и соответственно принимать решения по необходимости финансовой поддержки энергокомпаний, которые пострадали в результате пандемии".

По оценке заместителя генерального директора по коммерции и развитию "Т Плюс" Александра Вилесова, в 2020 году объем дополнительного долга за энергоресурсы составит порядка 400 млрд рублей, из которых 250 млрд рублей будут приходиться на малый и средний бизнес, 130 млрд рублей - на предпринимательство. "Эти долги предлагается выкупать специализированному фонду с государственным участием и предоставить всем потребителям, которые попадают в эту программу двухлетнюю рассрочку на погашение данного долга", - сказал он.

Березкин в рамках заседания отметил, что в целом РСПП готов подержать эту инициативу, но обратил внимание, что не стоит распространять действие фонда на всех участников рынка, а только на население. "Идея интересная, но не для всех - вообще платить перестанут. А для населения", - сказал он.

По мнению Вилесова, создание специализированного госфонда по борьбе с дополнительными долгами за энергоресурсы будет выгодно всем участникам рынка. Потребители получат возможность заплатить за энергоресурсы с рассрочкой, ресурсоснабжающие компании - средства для поддержания ликвидности и продолжения своей деятельности, а фонд заработает на процентах с выкупленных долгов потребителей. "Фонд получает возможность заработать, потому что на самом деле эти долги являются доходными. Как известно, по правилам жилищного и гражданского кодекса доходность этих долгов составляет порядка 15% годовых", - отметил он.

Мировой опыт

По данным Минэнерго, озвученным на заседании комиссии, прирост задолженности на рынках электрической энергии за апрель 2020 года составил 11 млрд рублей, на рынках тепловой энергии - порядка 16 млрд рублей. По словам заместителя министра энергетики РФ Юрия Маневича, в случае действия моратория на запрет взимания пени за просрочку оплаты коммунальных услуг объем выпадающих доходов в электро- и теплоэнергетике по итогам всего года вырастет до 600-700 млрд рублей. При отмене этой меры в мае - 300-350 млрд рублей.

В конце апреля ТАСС сообщал, что главы российских энергокомпаний хотят предложить правительству РФ принять ряд мер для недопущения кризиса неплатежей за электрическую и тепловую энергию, в том числе изучить возможность создания фонда с госучастием для работы с долгами за энергоресурсы перед предприятиями энергетики и ЖКХ. Соответствующее письмо на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и заместителя председателя правительства Юрия Борисова подписали главы ГК "Ренова", "Т Плюс", "Интер РАО", Росэнергоатома, СУЭК, "Квадры", "Газпром энергохолдинга", "Фортума" и "Юнипро".

Пока такой механизм не имеет аналогов в России. Березкин на заседании обратился к энергетикам с просьбой поискать примеры подобной практики на мировом рынке.

Как сообщил ТАСС источник в электроэнергетической отрасли, вопрос о создании фонда с госучастием по борьбе с дополнительной задолженностью потребителей поднимался и на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике, также прошедшем в понедельник. Председатель наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики" Александра Панина, выступая на заседании сказала, что в мировой практике опыт работы подобных фондов есть.

По ее словам, подобные фонды действуют в двух направлениях. Выкупают долги потребителей при достижении критических величин просрочки, с которыми ресурсоснабжающие организации уже не могут продолжать свою деятельность, или выступают как крупная государственная коллекторская организация, выкупающая любые долги потребителей за определенный процент.

Также Панина на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике предложила рассмотреть возможность создания специализированного финансового института, который в каждом регионе мог бы работать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, следить за их финансовым состоянием и в случае необходимости принимать решение о выделении средств наиболее нуждающимся предприятиям.