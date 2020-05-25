МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Программы льготного автокредитования станут доступны для медицинских работников и семей с одним ребенком, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"На заседании правительства РФ 21 мая 2020 года утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу России средств резервного фонда РФ в размере 25 млрд руб., в том числе: 7 млрд руб. на программу "льготного автокредитования", действие которой будет распространено на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения", - сказали в министерстве.

Также на льготное автокредитование смогут рассчитывать граждане "продавшие свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет автомобильному дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In) на электромобили".

С учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования, среди которых сейчас "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в 2020 году составит 12 млрд рублей. Ранее Минпромторг также предлагал увеличить с 1 до 1,5 млн рублей максимальную цену машины, на которую можно получить льготный кредит.

Как сообщал ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, чтобы поддержать спрос на машины в условиях кризиса необходимо расширить программу льготного автокредитования для всех, а не только в рамках "Первого" и "Семейного автомобиля". В частности, увеличить с 1 до 1,8 млн рублей максимальную цену машины, на которую можно получить льготный кредит.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. Продажи новых легковых автомобилей и LCV на фоне кризиса сократились на 72,4% (в 3,6 раза). При этом, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, существенного роста продаж в мае также не ожидается. В РОАД ожидают падения продаж в мае до 50%.