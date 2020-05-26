Эксперты: мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-15%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-15% по сравнению с прошлым годом - до 86-91 млн баррелей в сутки. При этом выручка РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов по итогам года может упасть на 50-60% - до $75-95 млрд, говорится в обзоре агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

В рамках базового сценария уже в июне в крупнейших странах мира будут заметно смягчены карантинные ограничения, увеличатся транспортные потоки и вырастет спрос на нефтепродукты. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть упадет на 9-10% и составит порядка 91 млн баррелей в сутки с последующим восстановлением до докризисных уровней в 2022 году.

При таком развитии событий аналитики ожидают роста цен на нефть марки Brent во второй половине 2020 года до $35-40 за баррель, а в 2021 году - до $37-42. В свою очередь выручка от экспорта российских нефти и нефтепродуктов по итогам 2020 года составит $95 млрд, а в 2021 году - увеличится до $100 млрд, прогнозируют в агентстве.

В рамках негативного сценария - в случае возникновения новых волн пандемии и увеличения сроков отмены карантинных ограничений - в НКР допускают в 2020 году более существенное снижение спроса на нефть - на 14-15%, до 86 млн баррелей в сутки. При негативном сценарии цены будут восстанавливаться гораздо медленнее: до $33 за баррель во второй половине 2020 года и до $35 в 2021 году.

При отсутствии новых соглашений об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ и возобновлении ценовых войн эксперты полагают, что низкие цены на нефть могут сохраниться до 2025 года. Также все большее влияние на цены будет оказывать снижение спроса на нефтепродукты, вызванное электромобилизацией [роста доли электромобилей в общемировом автопарке].

Сохранение низких цен в течение достаточно длительного периода времени отрицательно повлияет на уровень капитальных затрат в мировой нефтяной отрасли, что в среднесрочной перспективе может привести к снижению добычи в отдельных странах из-за недоинвестирования. Поэтому высокие цены на нефть могут вернуться и сохраняться во второй половине 2020-х годов и без каких-либо договоренностей между нефтедобывающими странами, резюмируют эксперты.