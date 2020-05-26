Счетная палата обратилась в ГП по факту нарушений в деятельности МЧС в 2017-2019 годах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Каждое десятое воздушное судно, стоящее на обеспечении МЧС России, не используется, при этом общая укомплектованность ведомства составляет более 95%, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки использования бюджетных средств на авиационное обеспечение МЧС России в 2017-2019 годах, а при необходимости - и более раннего периода.

"При общей укомплектованности воздушными судами более чем на 95% каждое десятое воздушное судно не используется для полетов по тем или иным причинам: отсутствуют разрешительные документы, проводится затяжной ремонт и так далее. Например, с 2017 года в связи с отзывом сертификата не совершили ни одного вылета семь самолетов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России, находящегося в стадии банкротства", - приводит пресс-служба слова аудитора Счетной палаты Олега Савельева.

Проверка также выявила ряд финансовых нарушений при использовании бюджетных средств подведомственными МЧС авиационными подразделениями. Например, ФГБУ "Жуковский АСЦ МЧС России" использовал субсидию в сумме 168 млн рублей на цели, не соответствующие условиям ее предоставления. Об этом факте Счетная палата проинформировала Генеральную прокуратуру.

"Субсидия, предоставленная из федерального бюджета ФГБУ "Жуковский АСЦ МЧС России" в 2017 году в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, использована в сумме 168 млн рублей на цели, не предусмотренные условиями ее предоставления, что свидетельствует о наличии признаков нецелевого расходования бюджетных средств", - говорится в материалах Счетной палаты.

Коммерческие рейсы

Проверка показала, что в проверяемый период более 40% налета часов авиации МЧС приходилось на "коммерческие" рейсы. За период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года доходы от них превысили 2 млрд рублей.

"При этом авиация МЧС привлекалась к "коммерческим" перевозкам даже в периоды так называемого "усиления авиационной группировки МЧС России", т. е. когда требовалось оперативное реагирование на возможные очаги природных пожаров", - указывает Счетная палата.

"Установлены факты осуществления МЧС России расходов по безвозмездной воздушной перевозке физических лиц других ФОИВ и иных юридических лиц в условиях отсутствия ЧС за счет субсидии на выполнение государственного задания. При этом порядок компенсации расходов, связанных с использованием авиации МЧС России в интересах других ФОИВ и иных юридических лиц, нормативно не установлен. В связи с отсутствием компенсации МЧС России произведенных расходов в интересах других лиц, не связанных с полномочиями МЧС России, осуществление расходов за счет субсидии на выполнение государственного задания представляется необоснованным", - говорится в материалах контрольного ведомства.

Госзакупки

Проверка Счетной палаты также выявила более 100 фактов нарушений законодательства со стороны МЧС в сфере госзакупок.

"Основной объем государственных контрактов, заключенных авиационными подразделениями МЧС России, приходится на контракты с единственными поставщиками, доля которых ежегодно составляет более 74 % от общего объема заключенных контрактов. При этом установлено более 100 фактов нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок, что свидетельствует о недостатках в организации МЧС России контроля за деятельностью подведомственных учреждений", - говорится в материалах контрольного ведомства.

Привлечение воздушных судов для ликвидации ЧС

Всего в проверяемый период пилотируемые воздушные суда МЧС привлекались для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 42 раза. Это всего 8% от общего количества ЧС, которые были введены в этот период на разных уровнях реагирования. "Авиация МЧС также используется для нужд других федеральных органов. Однако нормативно это никак не урегулировано. В результате санитарно-авиационная эвакуация пациентов, которая относится к полномочиям Минздрава, производилась за счет средств, выделенных МЧС на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций", - отмечает Счетная палата.

"Всего в проверяемом периоде по обращениям Минздрава России было осуществлено более 100 рейсов. Расходы на них превысили 300 млн рублей. Аналогичная практика сложилась и с "безвозмездной" перевозкой рабочих групп Минпромторга России", - сказал аудитор Савельев.

МЧС с выводами проверки в целом согласно и намерено не только исправлять недостатки, но и предотвращать риски их повторения в будущем. "Уже начата работа по тем замечаниям, которые возможно исправить. В первую очередь это касается внесения изменений в законодательство", - сказал начальник управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России Андрей Попов, слова которого приводит пресс-служба Счетной палаты.

По итогам проверки Счетная палата приняла решение направить представления главе МЧС, начальнику ФГБУ "Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС", директору ФГБУ "Авиационно-спасательная компания МЧС", обращение в Генпрокуратуру, информационное письмо в ФАС, а отчет по итогам проверки - в Госдуму и Совет Федераций.