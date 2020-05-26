В МЧС заявили, что авиация будет выполнять санитарные эвакуации только по договору

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МЧС РФ пересмотрело подход к применению своей авиации после проверки Счетной палаты (СП) РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Счетная палата РФ провела проверку целевого и эффективного использования средств федерального бюджета в 2017-2018 годах и в 2019 году. В частности, СП обратила внимание, что по обращениям Минздрава авиация МЧС проводила санитарные эвакуации за счет денег, выделенных на борьбу с чрезвычайными ситуациями. "Это замечание было учтено и в настоящее время Авиационно-спасательная компания МЧС России не выполняет санитарные эвакуации за счет средств, выделенных на государственное задание. Все полеты по санитарно-авиационной эвакуации осуществляются по заключенным договорам гражданско-правового характера", - сказали в ведомстве, подчеркнув, что это не относится к спасению людей.

То же самое касается и эвакуации жителей Донбасса, пострадавших от украинских обстрелов. Ранее директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка подписала с МЧС порядок действий по эвакуации больных из Донбасса в Россию. По данным СП, средства бюджета МЧС на это не были предусмотрены.

Замечания у Счетной палаты вызвало редкое использование авиации МЧС. При общей укомплектованности воздушными судами более чем на 95% каждое десятое воздушное судно не используется для полетов по тем или иным причинам. Например, с 2017 года в связи с отзывом сертификата не совершили ни одного вылета семь самолетов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия (ФГУАП) МЧС России, находящегося в стадии банкротства.

Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, не все еще самолеты были переданы из проходящего банкротство предприятия в подразделения МЧС, а значит и не имеют право летать. "Совместно с Росимуществом ведется проработка вопроса передачи воздушных судов из ФГУАП МЧС России в действующие авиационные подразделения МЧС России", - уточнили в пресс-службе.

Также по данным СП, выделенные Жуковскому Авиационно-спасательному центру МЧС 168 млн рублей на ремонт и поддержание летной годности самолетов были использованы не по назначению. В пресс-службе министерства отметили, что произошла путаница и некорректное наименование предметов заключенных контрактов привело к несоответствию кодов целей доведенной субсидии.