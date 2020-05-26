Bloomberg сообщил о росте безработицы в Швеции вопреки отказу от строгого карантина

ТАСС, 26 мая. Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле с 6,7% до 7,9%, несмотря на отказ властей от введения строгих ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на шведское статистическое управление.

По его данным, показатель безработицы без учета сезонных факторов составил 8,2%. Согласно подсчетам Bloomberg, рост безработицы в Швеции в апреле превысил прогнозы экономистов, согласно которым он должен был достичь уровня в 7,8%.

В свою очередь аналитик агентства Йоханна Йенссон спрогнозировала, что уровень безработицы в Швеции может подняться до 17% в случае, если отправленные в вынужденный отпуск сотрудники предприятий не вернутся к работе в ближайшее время.

Шведские власти на фоне высокого роста безработицы продолжают обсуждение реформы трудовой системы, согласно которой работодатели смогут более простым путем и с меньшими издержками увольнять сотрудников. Предложенные поправки вызвали недовольство в рядах профсоюзов и оппозиции, члены которой угрожают премьер-министру Швеции Стефану Лёвену вотумом недоверия в случае вступления указанных предложений в законную силу.

Согласно основному прогнозу, на котором основывается правительство страны при составлении бюджета, ВВП Швеции упадет на 4,0% в 2020 году, а в следующем году увеличится на 3,5%. Безработица вырастет с 6,8% в 2019 году до 9,0% в 2020-2021 годах. Но если кризис будет более глубоким и продолжительным, чем оценивается сейчас, ВВП упадет на 10% в этом году, а безработица вырастет до 13,5% в 2020-2021 годах.

Коронавирус в Швеции

Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на "добровольной и личной ответственности". Правительство после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов и вузы на дистанционное обучение, но детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 33 843 (338 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 4 029.