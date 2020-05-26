Автозавод "Соллерс" во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"С начала июля по конец августа в качестве антикризисной меры на предприятии вводится сокращенная рабочая неделя до четырех дней, и на одну пятую также будет уменьшена зарплата работников. Такие меры являются реакцией на снижение спроса, который сегодня наблюдается по всему миру и касается всех автозаводов", - сообщил представитель компании.

Он добавил, что сокращение рабочих дней и зарплат позволит максимально сохранить имеющийся на заводе кадровый потенциал в условиях кризиса из-за пандемии.

"Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие ПАО "Соллерс" и японской Mazda Motor Corporation, единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод. "Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.