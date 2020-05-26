В кабмине не поддержали законопроект об увеличении пенсий ветеранам боевых действий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов-справороссов, устанавливающий пенсию отдельным категориям ветеранов боевых действий в размере 100% их денежного довольствия. Копия проекта отрицательного заключения кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исчислять пенсии ветеранам боевых действий исходя из 100% размера их денежного довольствия. Сейчас этот показатель составляет 73,68% процента. При этом документ не распространяется на ряд категорий ветеранов боевых действий, в частности на гражданских специалистов в Сирии (с 2015 года) и Афганистане (1979-1989 годы).

"Законопроект ставит отдельные категории ветеранов боевых действий в особое положение по отношению к другим категориям ветеранов, в том числе к участникам Великой Отечественной войны", - говорится в проекте заключения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация инициативы не повлечет дополнительных бюджетных расходов. "Вместе с тем, реализация предлагаемого законопроектом изменения <…> приведет к увеличению размеров пенсий, выплачиваемым отдельным категориям ветеранов боевых действий, и, соответственно, к увеличению расходов федерального бюджета", - указали в комиссии. Отсутствие в документе источников и порядка финансирования соответствующих обязательств, подчеркнули в правительстве, нарушает положения Бюджетного кодекса РФ.

Несмотря на это, законопроект получил поддержку ФСБ и МВД. Минобороны, Минюст и Минфин в свою очередь выступили против его принятия. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмировали кабмине.

Авторами инициативы выступили парламентарии от фракции "Справедливая Россия" во главе в ее лидером Сергеем Мироновым.