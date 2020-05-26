В правительстве не поддержали законопроект о введении системы KPI для госбанков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект закона о праве кабмина утверждать перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для госбанков. Копия проекта отрицательного заключения правительства имеется в распоряжении ТАСС.

Авторами документа, внесенного на рассмотрение нижней палаты 6 мая, выступила группа из сенаторов и депутата Госдумы Владимира Гутенева. Инициатива затрагивает кредитные организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ и муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов. По мнению парламентариев, принятие законопроекта стимулирует снижение процентных ставок по кредитам, увеличит эффективность инвестиционной политики банков, а также долю высокотехнологичной гражданской продукции в производстве оборонно-промышленного комплекса.

"Из пояснительной записки не ясно, как предлагаемые законопроектом изменения обеспечат достижение таких целей, как рост валового внутреннего продукта РФ, уровня занятости граждан РФ, повышение независимости российской экономики от иностранных рынков, снижение процентных ставок по предоставляемым кредитам, стимулирование локализации новых производств товаров на территории РФ", - говорится в проекте заключения.

В нем также отмечается, что предлагаемое полномочие по утверждению перечня ключевых показателей эффективности банков "выходит за пределы правового регулирования" закона о промышленной политике. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - заключили в кабмине.