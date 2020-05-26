Эксперты не исключают уход в минус цен на газовые фьючерсы

В конце апреля впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения - до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Обвалу цен предшествовало рекордное падение спроса на нефть, а также почти полное заполнение мировых нефтехранилищ. При этом сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начинала действовать лишь с мая.

Однако, по мнению экспертов, это не будет носить устойчивый характер. Восстановления рынка при этом можно ожидать к началу отопительного сезона.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сохранение низкого спроса на "голубое топливо" и рекордные уровни загрузки подземных хранилищ продолжают давить на цены на газ. Принимая во внимание и возможность спекулятивной игры, опрошенные ТАСС аналитики не исключили вероятность попадания стоимости фьючерсных контрактов на газ в отрицательную зону.

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Подобная ситуация происходила и на газовом рынке. Так, в 2006 году из-за задержки ввода газопровода Лангелед из Норвегии спотовые цены на газ на британском рынке сначала взлетели выше $1000 за 1 тыс. куб. м, а после ввода трубопровода упали ненадолго в отрицательную зону.

"Сейчас тоже такое возможно как часть спекулятивной игры (но не на споте, а на рынке производных инструментов - прим. ТАСС) с биржевыми котировками на фоне слабого спроса, заполненных хранилищ в Европе, блокировки экономики и летнего сезона", - отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что это не значит, что поставщики будут реально доплачивать за физические объемы.

"Нельзя исключать, что по каким-то контрактам цены могут ненадолго уйти в минус - это может произойти в случае переполнения хранилищ, но не может иметь устойчивый характер. Так, цены на WTI ушли в минус всего на несколько часов", - сказал директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. С ним согласен и директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

По данным информационной платформы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 25 мая уровень загрузки подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы находится на рекордно высоком уровне в 70,29%. В тот же день годом ранее показатель составлял 57,19%.

При этом июньский фьючерс на газ на голландском хабе TTF в понедельник торговался на уровне €4,7 за MWh (около $53 за 1 тыс. куб. м). Это почти в два раза ниже стоимости фьючерса в конце февраля.

Кому на рынке жить хорошо?

По словам аналитиков, текущие спотовые цены на газ - около $40 за 1 тыс. куб. м - не покрывают затрат самых конкурентоспособных производителей даже на уровне операционных издержек.

"Уже сейчас цены на споте в Северо-Западной Европе таковы, что поставщики, полностью привязанные к спотовым котировкам, - такие, как Норвегия, должны продавать газ дешевле, чем платят за его транспортировку в ЕС", - отметил Гривач. Еще труднее, по словам эксперта, поставщикам сжиженного природного газа (СПГ).

"Поставщики, которые не связаны обязательствами по поставкам, будут снижать экспорт. Уже начался массовый отказ от партий американского СПГ, норвежцы снизили поставки. Речь даже идет о возможном прекращении добычи газа в британском секторе Северного моря, так как производители при таких ценах на рынке генерируют убытки", - сказал он.

Что касается российских экспортеров, то, по словам Маринченко из Fitch, для "Газпрома" 2020 год будет довольно тяжелым, прибыль от экспорта газа будет минимальной. Стабилизирующее влияние будут оказывать внутренние продажи газа и нефтяной бизнес ("Газпром нефть"). "Влияние на "Новатэк" будет менее существенным - контракты "Ямала СПГ" привязаны к нефтяным котировкам, которые уже начали восстанавливаться", - отметил эксперт.

Дальше легче

Восстановления ситуации на газовом рынке стоит ожидать по мере роста спроса на фоне выхода из локдауна в Европе и Азии. Низкие цены на газ, а также снижение предложения трубопроводного газа и СПГ на экспорт будут способствовать более быстрому изменению тенденции.

"Цены, скорее всего, начнут восстанавливаться ближе к отопительному сезону на фоне роста спроса и сокращения предложения из-за низких цен - многие трейдеры планируют снизить закупки американского СПГ, чтобы минимизировать убытки. Но полное восстановление рынка - это, вероятно, вопрос трех - пяти лет", - заключил Маринченко.