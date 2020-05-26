Опрос: многие россияне готовы отложить непотраченные "отпускные" на следующий отдых

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Доля россиян, которые готовы отложить непотраченные "отпускные" до следующего отпуска, растет. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", проведенного среди россиян в период с 16 по 22 мая 2020 года.

При этом в Москве, по данным экспертов, наблюдается снижение данного показателя с начала мая (-9%). Москвичи преимущественно предпочитают оставить сэкономленные деньги как "подушку безопасности", либо потратить на необходимые товары сейчас, пояснили в "Ромир".

В исследовании также говорится о том, что доля россиян, вынужденных отказаться от планирования отпуска в связи с пандемией коронавируса, увеличилась более, чем в два раза по сравнению с "докарантинными" показателями и в последние несколько недель стабилизировалась на отметке около 50%. В Москве данный показатель выше почти на 10%, что обусловлено традиционно высокой туристической активностью региона.

Выход с удаленки

Эксперты отмечают, что режим работы россиян постепенно нормализуется: после постепенного снятия ограничительных мер увеличивается доля работающих "на местах" вместо "домашнего офиса" и сокращается доля тех, кто вынужденно работал удаленно. Значимая часть опрошенных (40% по России и 48% по Москве) по-прежнему, как и в начале карантинных мер, не работает в настоящее время, что может быть связано не только с безработицей в целом, но и с временным переводом граждан в режим "нерабочего карантина". Самый существенный спад доли работающих на местах пришелся на первые недели (19-27 марта) карантина, однако в настоящее время доли выровнялись. В Москве переведенных на "удаленку" больше (21%), но с марта существенно выросла доля неработающего населения (+11%).

По данным опроса, непростая экономическая ситуация в стране особо не повлияла на распоряжение финансами россиян: около 80% не планируют что-либо предпринимать по этому вопросу. При этом больше трети россиян отмечают возможное ухудшение финансового положения по окончании карантина (35% в России и 43% в Москве).

Как сообщили в "Ромир", оценки собственного материального положения и места работы по окончании пандемии существенно не меняются на протяжении последних трех недель (24 апреля-15 мая). Треть населения (33%) считает, что их финансовое положение никак не изменится, еще 19% считают, что оно значительно ухудшится. При этом 68% ожидают, что продолжат работать на старом месте, еще 13%, что будут вынуждены искать новую работу.

Об исследовании

Еженедельное исследование "COVID 19: Покупатель послезавтра. Настроения и ожидания" проводилось "Ромир" в городах России с населением более 10 тыс. человек - покупателей товаров повседневного спроса (FMCG). Кроме того, отдельный фокус делается на Москву. Выборка - 40 тыс. человек.