Правительство отказалось от временных таможенных деклараций на вывоз древесины из ЕАЭС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России отказалось от временных таможенных деклараций на вывоз древесины и изделий с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства "О случае, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется". Решение касается вывоза с территории ЕАЭС товаров, классифицируемых в группе 44 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (древесина и изделия из нее)", - отмечается в сообщении.

Документ вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

По словам Абрамченко, постановление правительства является одним из составляющих комплекса мер по обеспечению контроля за оборотом древесины.

"Мы ведем последовательную работу по обелению рынка, шаг за шагом ликвидируя правовые пробелы и "лазейки", которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса. Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов", - подчеркивает вице-премьер.

Планируется, что постановление прекратит практику подачи временной таможенной декларации на товары, которая допускает, что при вывозе с таможенной территории ЕАЭС в отношении отдельных товаров не могут быть представлены точные сведения об их количестве и таможенной стоимости. Однако, исходя из свойств лесоматериалов, экспортеры всегда обладают полной информацией о количестве вывозимых лесоматериалов и их таможенной стоимости, подчеркнули в пресс-службе Абрамченко.

В аппарате вице-премьера также отметили, что практика правоприменения норм законодательства показывает, что без проведения фактического контроля таможенным органам затруднительно определить точное количество вывезенного товара, убывающего отдельными партиями в разное время.

"При выявлении фактов несоответствия объема задекларируемому у декларанта была возможность скорректировать объем вывоза последующими товарными партиями и избежать привлечения к ответственности. Постановление правительства ликвидирует этот правовой барьер, обеспечит прозрачную систему декларирования объемов экспортируемых лесоматериалов и уплату соответствующих таможенных пошлин в полном объеме", - указывается в сообщении.