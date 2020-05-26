Авиакомпании Якутии в условиях пандемии получат около 413 млн рублей субсидий

ЯКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Якутии направят региональным авиакомпаниям около 413 млн рублей субсидий в качестве государственной поддержки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства финансов региона.

"Субсидии направят для обеспечения транспортной доступности на внутрирайонных (или межрайонных) авиалиниях региональным авиакомпаниям "Полярные авиалинии", "Алроса" и "Якутия", которые вошли в список системообразующих предприятий Якутии. Общий объем средств составит примерно 413 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что около 342 млн рублей будет выделено "Полярным авиалиниям", примерно 25,5 млн рублей - "Алроса", а 45,5 млн рублей - "Якутии".

"Также предусмотрены бюджетные кредиты авиакомпаниям "Полярные авиалинии" и "Якутия" на закупку и доставку топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по 450 млн рублей и 370 млн рублей соответственно", - добавили в региональном Минфине.

Ранее в мае правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаний для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Поддержать авиаперевозчиков поручил президент России Владимир Путин. Глава государства также заявлял о необходимости расширения программы поддержки региональных авиаперевозок в РФ.