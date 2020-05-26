В ВТБ назвали количество покупок россиян после окончания нерабочих дней из-за пандемии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Жители России после окончания нерабочих дней, объявленных в стране из-за пандемии коронавируса, увеличили число покупок почти на 20% по сравнению с периодом в полной самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ВТБ

"Согласно результатам исследования, в период ослабления режима самоизоляции в ряде регионов России - с 12 мая по 21 мая - по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая число покупок в среднем по России выросло на 18%, а количество покупок в интернете выросло на более чем на 20%", - отмечается в сообщении.

При этом общий средней чек покупок россиян почти не изменился и составил 876 рублей. Вместе с тем при оплате в интернете средний чек снизился на 20%, до 940 рублей. Таким образом, жители России стали чаще совершать в интернете более мелкие покупки, отметили в ВТБ.

Покупательская активность россиян была проанализирована ВТБ и оператором фискальных данных "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ). За основу были взяты данные из всех регионов России после окончания периода нерабочих дней.