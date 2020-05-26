Главу Samsung допрашивают по делу о незаконном наследовании права управления компанией

ТАСС, 26 мая. Прокуратура Республики Корея вызвала на допрос вице-президента и фактического руководителя южнокорейской группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёна по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году, в результате которого он получил единоличный контроль над конгломератом. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, прокуроры подозревают топ-менеджеров Samsung в причастности к передаче права управления конгломератом Ли Чжэ Ёну от его отца и формального руководителя корпорации Ли Гон Хи. Для этих целей, предполагают обвинители, в 2015 году Cheil Industries, держателем крупнейшего пакета акций которой был Ли Чжэ Ён, приобрела фактически являющуюся головной компанией Samsung Group корпорацию Samsung C&T. В ходе этого процесса стоимость акций Samsung C&T могла быть намерено занижена, чтобы по итогам слияния распределение долей владения конгломератом оказалось в пользу наследника Samsung Ли Чжэ Ёна.

Параллельно с этим прокуратура Республики Корея расследует факт возможного искусственного наращивания Samsung Group стоимости акций Samsung Biologics с целью завышения доли Cheil Industries в фармацевтическом бизнесе конгломерата.

В начале мая под давлением общественности Ли Чжэ Ён выступил с обращением к южнокорейским гражданам, принеся извинения за череду скандалов, связанных с руководством компании, в том числе за притеснение деятельности профсоюзов, подозрения в коррупции и возможное неправомерное наследование должности. В связи с этим вице-президент Samsung заявил, что не станет передавать право управления конгломератом своим детям по наследству, как это фактически было в его случае.