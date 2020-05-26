В Макао в возрасте 98 лет умер игорный магнат Стэнли Хо

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 мая. /ТАСС/. Основатель индустрии игорного бизнеса в Макао, один из богатейших магнатов Азии Стэнли Хо умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает во вторник газета South China morning post.

Еще с 1960-х годов весь игорный бизнес в бывшем португальском анклаве находился в руках этого бизнесмена, чье личное состояние оценивается в $6,4 млрд. В 2002 году его монополии пришел конец, и на этот ранее закрытый рынок стали допускаться международные операторы казино, в том числе американские компании. Все это в итоге позволило Макао по обороту игорного бизнеса обойти Лас-Вегас.

Игорный рынок в городе сейчас поделен между шестью операторами, которые управляют свыше 40 казино. Но немало таких заведений по-прежнему контролирует влиятельное семейство Хо. У Стэнли Хо осталось 17 детей от четырех жен, которые тоже активно занимаются игорным бизнесом. Сам он окончательно отошел от дел в 2018 году. В последние месяцы здоровье предпринимателя резко ухудшилось, он был прикован к больничной койке.

В апреле доходы от игорного бизнеса в Макао сократились почти на 97% в годовом выражении в условиях пандемии коронавирусной инфекции.