ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 25 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России впервые с 10 марта не стал продавать валюту на внутреннем рынке в рамках упреждающих мер по снижению волатильности. Продажи с расчетами 25 мая не было, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 22 мая, составлял 11,1 млрд руб.

Объем валюты, проданной с расчетами 18-21 мая, составлял 11,3 млрд руб. ежедневно.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводил упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 660 млрд руб.

Как сообщал регулятор, такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.