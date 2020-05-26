Аэропорт Мэйлань на Хайнане завершает строительство ремонтной базы для самолетов

ХАЙКОУ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Ведущая воздушная гавань южнокитайской провинции Хайнань международный аэропорт Мэйлань в городе Хайкоу завершает строительство современной ремонтной базы для пассажирских авиалайнеров. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, объект включен в проект по созданию второго терминала, все основные работы в здании которого будут выполнены к 30 июня.

"Строительство идет ускоренными темпами, и в ближайшее время мы завершим возведение этого комплексного сооружения, которое станет стимулом для развития прилегающего авиационного индустриального парка и экономики нового района Цзяндун", - рассказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что уже через месяц только что построенная часть воздушной гавани начнет функционировать в тестовом режиме. "Ремонт самолетов - одно из важных направлений в местной авиационной отрасли. Будет активно развиваться и вся сопутствующая сфера услуг, что станет еще одним стимулом к формированию на Хайнане зоны и порта свободной торговли", - уточнил представитель.

Согласно плану, новый терминал позволит уже через пять лет увеличить пассажиропоток Мэйлань до 35 млн человек в год (почти на 50%) и более чем вдвое нарастить объем грузовых перевозок, до 400 тыс. тонн. Предполагается, что одновременно резко повысится и нагрузка на технику, поэтому современная ремонтная база будет играть важное значение.

В июне 2018 года власти Хайнаня объявили о создании около аэропорта Мэйлань нового района Цзяндун, на территории которого находятся четыре населенных пункта, включенные в состав восточной части административного центра провинции города Хайкоу. Эта особая зона, площадь которой превышает 298 кв. км, играет важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли. Расположенный там авиационный индустриальный парк - один из ключевых стратегических объектов, благодаря которому на острове, как ожидается, дополнительно будет создано свыше 100 тыс. рабочих мест.