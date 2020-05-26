МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия в апреле-мае поставила в Белоруссию около 4 тыс. тонн гречки и 1 тыс. тонн риса, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко (курирует в правительстве сельское хозяйство).

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречки в республике в связи с якобы появившимися сложностями с поставками гречневой крупы из России. Абрамченко заявляла, что Россия согласовала с Белоруссией поставку 7 тыс. тонн гречки и почти 2 тыс. тонн риса.

"За последние полтора месяца российские производители поставили в Республику Беларусь почти 4 тыс. тонн гречневой крупы и 1 тыс. тонн риса. Всего с начала 2020 года поставки российской крупы в республику достигли 10,27 тыс. тонн", - отмечают в пресс-службе Абрамченко.

По словам вице-премьера, российская сторона выполняет договоренности о поставках гречки в Белоруссию. Лидирующие позиции по экспорту гречневой крупы по-прежнему занимают Алтайский край, Брянская и Курская области. Таким образом, без ущерба внутреннему рынку поставки продовольствия в Белоруссию осуществляются в полном объеме.

"Объемы российского сельхозпроизводства позволяют не только полностью обеспечить внутренние потребности страны, но и удовлетворять запросы на импорт нашей продукции со стороны коллег и партнеров. Выражу глубокую уверенность в том, что мы продолжим оказывать необходимое содействие и помощь братскому народу", - подчеркнула Абрамченко.

В пресс-службе вице-премьера напомнили, что 13 апреля состоялся телефонный разговор премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Сергея Румаса о двустороннем сотрудничестве, в котором белорусской стороной в том числе поднимался вопрос о поставках российского продовольствия.