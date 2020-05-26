Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,19 руб.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,65%, до отметки 71,185 рубля, курс евро - на 0,31%, до 77,84 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:35 мск курс доллара находился на отметке 71,09 руб. (-0,78%), а курс евро - на уровне 77,755 руб. (-0,41%).

Курс рубля укрепляется на фоне растущей нефти. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 2,16% - до $36,9 за баррель. Цена нефти сорта WTI растет на 3,67%, до $34,47 за баррель.

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,76% и достиг отметки в 2779 пунктов, а индекс РТС - на 0,69%, до 1221,8 пункта.

К 10:37 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,02%, до 2786,01 пункта, а РТС находится на уровне 1235,17 пункта (+1,79%).