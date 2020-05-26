"Победа" планирует приостановить лизинговые платежи по 10 самолетам на полгода

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует приостановить лизинговые платежи по 10 самолетам в адрес ирландской лизинговой дочки Сбербанка (SB Leasing Ireland). Это следует из сообщения "Аэрофлота" на сервере раскрытия информации.

"Прекращение обязательств арендатора по уплате в пользу арендодателя арендной платы в отношении воздушных судов в период с марта 2020 года по август 2020 года", - говорится в описании сделки.

Начиная с сентября 2020 года планируется перейти на фиксированный размер ежемесячной аренды. Более того, в параметрах сделки предусмотрено, что в случае неисполнения обязательств по выплате лизинга "Победой" - все платежи будет осуществлять "Аэрофлот". Решение по этим вопросам будет приниматься общим собранием акционеров "Аэрофлота".

Также, как следует из сообщения компании, "Аэрофлот" станет гарантом авиакомпании "Россия" по уплате лизинговых платежей за самолет Boeing 777-300.

Всего на данный момент парк авиакомпании "Победа" состоит из 30 самолетов Boeing 737. Лоукостер ранее приостановил полеты с апреля по июнь.