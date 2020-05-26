В ЦБ назвали экономику России более финансово стабильной, чем в развивающихся странах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация в российской экономике по многим показателям лучше, чем в других странах с развивающимися рынками, заявила в Госдуме первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

"Та политика, которую мы проводили и в прошлом году и в предыдущие годы по предотвращению накоплений уязвимостей, либо создала буферы, которые сейчас можно использовать для стабилизации ситуации, либо действительно предотвратила накопление рисков. Поэтому ситуация в нашей стране по многим параметрам выглядит несколько более устойчивой, чем в похожих странах с развивающимися рынками или чем в предыдущие эпизоды с такой же высокой волатильностью в нашей стране", - сказала она.

ЦБ провел стресс-тестирование крупнейших банков РФ, результаты вполне удовлетворительные.

Возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных последствий для финансовой системы РФ.

Расчеты ЦБ показывают, что банки РФ могут выдержать шоки вдвое мощнее, чем в 2008 или 2014 годах.

Ситуация на валютном рынке РФ стабильна, существенных колебаний в будущем не ожидается.

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