В Японии начали выплачивать по $930 каждому жителю страны из-за коронавируса

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Власти Японии начали выплачивать каждому жителю страны пособие в размере ¥100 тыс. (около $930). Об этом во вторник сообщила журналистам министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити. "Выплата пособий началась в 1388 муниципалитетах страны, что составляет около 79,7% их общего числа", - заявила она.

В конце апреля в Японии был одобрен дополнительный бюджет в размере ¥25,6 трлн ($237 млрд) на текущий финансовый год (начался 1 апреля 2020 года) с целью поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Средства на выплату пособий взяты из этой суммы.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.