Транзит газа из России в Германию через Польшу остановлен

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию во вторник сведен к нулю. По итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.

По данным компании Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе с выходных начали постепенно снижаться и в 08:00-09:00 утра вторника достигли нуля. До этого в 06:00-07:00 утра объем поставок составлял 272,190 кВт⋅ч (около 25,8 тыс. куб. м.), что составляет менее 1% от объема номинации. По итогам понедельника по трубе было поставлено 11,231 млн кВт⋅ч (чуть более 1 млн куб. м.), что в 85 раз ниже номинации. В среднем с начала месяца прокачка составляла от 440-750 млн кВт⋅ч.