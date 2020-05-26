В Минкомсвязи предложили использовать QR-код вместо паспорта при покупке алкоголя

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россияне, использующие мобильное приложение вместо паспорта в рамках планируемого эксперимента в Москве, получат возможность показывать при покупке алкоголя только те данные, которые необходимы для конкретной услуги, например, лишь фото и возраст. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Накануне Минкомсвязь сообщила о разработке нормативной базы для проведения на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года эксперимента по использованию мобильного приложения "Мобильный идентификатор" вместо паспорта. Граждане, активировавшие приложение в пилотных отделениях МФЦ, смогут использовать QR-код для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

По словам Шадаева, набор предоставляемых данных из мобильного приложения будет зависеть от того, для каких целей оно будет использоваться, ведь не всегда от граждан требуется показывать паспорт целиком, чтобы получить ту или иную услугу. "Понятно, что здесь мы ограничиваем объем передаваемых данных. Под каждый конкретный случай я отдаю именно тот набор сведений, который нужен второй стороне", - сказал министр.

"Например, если я хочу купить алкоголь и мне нужно подтвердить соответствующий возраст, который позволяет мне это сделать, то в рамках предоставляемого QR-кода я показываю только свою фотографию и возраст. Потому что не нужно продавцу знать мое имя и адрес, где я прописан ", - отметил глава Минкомсвязи.

О пилоте

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен обратиться в один из пилотных многофункциональных центров и предоставить необходимые документы.

Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента. Срок действия активации мобильного приложения соответствует сроку действия паспорта.

Блокировка может наступить, в частности, в случаях утраты, замены, хищения смартфона с установленным и активированным мобильным приложением, выявления фактов активации или применения мобильного приложения без согласия гражданина, утраты или замены паспорта, выявления противоправных действий, осуществляемых с применением мобильного приложения.