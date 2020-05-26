ЦБ РФ хочет устанавливать правила продажи банковских продуктов населению

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России планирует в ближайшее время обратиться в Госдуму с предложением законопроекта о праве регулятора устанавливать правила продажи банковских и небанковских продуктов населению. Об этом в Госдуме заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Банки пришли к выводу, что система не готова к саморегулированию. Это означает, что мы обратимся в ближайшее время к Госдуме с просьбой наделить Банк России способностью устанавливать правила поведения банков при продаже банковских и небанковских продуктов населению", - сказал Швецов.

Первый зампред ЦБ уточнил, что сейчас у регулятора нет возможности влиять на банки через нормативные акты в вопросе продажи продуктов населению. "Естественно, мы ведем работу, мы встречаемся, мы воздействуем на скрипты по отношению к потребителю, но это работа, скажем так, носит не очень нормативный характер, она делается на основе рабочего взаимодействия с руководством финансовых организаций", - пояснил Швецов.