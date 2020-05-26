SberCloud представила сервис бессерверных вычислений FunctionGraph

МОСКВА, 26 мая /ТАСС/. Компания SberCloud в рамках своей облачной платформы SberCloud.Advanced представила сервис вычислений FunctionGraph, который позволяет запускать и выполнять программный код в бессерверной среде, сообщила во вторник пресс-служба компании. Все, что нужно сделать пользователю, который хочет воспользоваться сервисом, это предоставить свой код и настроить условие запуска сервиса - триггер, а FunctionGraph обеспечивает запуск и бесперебойное выполнение кода, включая автомасштабирование, обслуживание серверов и его мониторинг.

"Клиенты SberCloud благодаря облачной платформе SberCloud.Advanced еще в марте получили возможность разворачивать в облаке ИТ-инфраструктуру любой сложности. Теперь мы дополнили ассортимент SberCloud.Advanced новой высокотехнологичной услугой. Бессерверные вычисления предоставляют пользователям упрощенную среду программирования, облегчают использование облачных технологий и дают новые возможности нашим клиентам. При использовании сервиса FunctionGraph нет необходимости приобретать, администрировать и даже предварительно настраивать какие-либо вычислительные ресурсы и сервисы. FunctionGraph обеспечивает высокую доступность, масштабируемость и выполняет все функции администрирования вычислительных ресурсов, также устраняя необходимость в обслуживании серверов", - приводит пресс-служба слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

FunctionGraph ориентирован на сегмент B2B Enterprise, средний и малый бизнес. Сервис поддерживает несколько языков программирования за счет использования различных сред выполнения, а также стандартные и сторонние библиотеки. Бессерверные вычисления могут быть использованы почти для любого типа приложений или сервисов серверной части, а все, что требуется для запуска и масштабирования приложения с высокой доступностью, выполняется без вмешательства пользователя.

Оплата пользования сервисом производится только за время выполнения кода с точностью до 100 миллисекунд, причем пользователь начнет платить, только если число запросов превысит один миллион. Таким образом, пользователь оплачивает не выделенные, а только фактически используемые ресурсы.

Облако SberCloud.Advanced стало доступным российским и зарубежным пользователям в марте 2020 года. Платформа ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также небольшие стартапы. SberCloud.Advanced позволила вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг. FunctionGraph является одним из 38 облачных сервисов, предоставляемых SberCloud в рамках платформы SberCloud.Advanced.