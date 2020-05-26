ВТБ Лизинг поставит в ноябре петербургскому "Пассажиравтотрансу" 60 экологичных автобусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. ВТБ Лизинг в ноябре 2020 года поставит 60 новых газовых автобусов большого класса автобусному перевозчику Санкт-Петербурга "Пассажиравтотранс". Стоимость контракта составила более 1 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании-перевозчика.

"ВТБ Лизинг поставит СПб ГУП "Пассажиравтотранс" 60 новых газовых автобусов большого класса на общую сумму 1,08 млрд руб. Компания стала победителем соответствующего аукциона на право заключить государственный контракт. Срок лизинга составит четыре года. Передача автобусов состоится в ноябре 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Автобусы оснащены газовым двигателем ЛиАЗ-5292.67. Количество вредных веществ в выхлопах такого транспорта значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха. Подвижной состав в адрес ВТБ Лизинг поставит ООО "ГК "СТТ".