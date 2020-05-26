ФАС поручила проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, говорится в сообщении ведомства.

"25 мая 2020 года ФАС России поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах, в которых также зафиксированы завышенные цены на гречневую крупу, провести проверки на предмет наличия признаков антиконкурентного соглашения между АО "Тандер" и другими региональными торговыми сетями", - говорится в сообщении.

Ранее Челябинское УФАС заподозрило торговые сети "Магнит" и SPAR в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу. Торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" в отдельные периоды превышала более 200%.

25 мая антимонопольное ведомство совместно с Челябинским УФАС России в формате видеоконференцсвязи провело совещание с руководством торговой сети "Магнит". Поводом стало изучение ценовой политики ретейлера на социально значимые товары, в том числе гречневую крупу, в период пандемии COVID-19. "Торговать дорого не запрещено, а вот договариваться об этом с конкурентами - противозаконно. И наказанием за сговор будут административные штрафы до 15% от годового оборота компании и уголовная ответственность. Прошу изучить вашу торговую политику в регионах, подумать, и дать нам обратную связь в течение недели", - отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, слова которого приводятся в сообщении.