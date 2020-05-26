МЭР внесло в правительство план восстановления экономики

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ внесло в правительство общенациональный план восстановления экономики, сообщил ТАСС источник.

"Да, внесен", - отметил собеседник агентства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал ранее, что общенациональный план восстановления экономики будет внесен в правительство 25 мая.

По словам Решетникова, план сформирован с учетом тех замечаний и предложений, которые поступали от предпринимательского сообщества, он будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. Он рассказывал, что план будет включать в себя блок задач, связанных с новыми инвестиционными инструментами, поддержкой экспорта, ростом доходов населения и поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства. Первоочередная задача плана восстановления экономики, по его словам, - рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости, перезапуск инвестиционного цикла.

В начале мая источник ТАСС сообщил, что проект общенационального плана восстановления экономики РФ будет предполагать разработку мер реагирования в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в мире и оценку сценария возможной "второй волны". По данным собеседника агентства, проект плана будет включать меры "выхода из кризиса", в том числе стимулирование спроса, снятие административных и регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования и предложения Банка России, а также поддержка и развитие пострадавших отраслей экономики, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.