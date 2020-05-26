Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение определенного самим человеком периода. В настоящее время такую пенсию получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.

"Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей - на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии", - отмечается в сообщении.

В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии - 1 705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, мужчинам - с 60 лет, женщинам - с 55 лет или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.