Фонд промышленности Волгоградской области окажет поддержку заводу буровой техники

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ), площадку которого выкупила ООО "Корпорация "Красный октябрь", возобновил работу после шестилетнего простоя. Из регионального фонда развития промышленности господдержку ему окажут областные власти, сообщил журналистам побывавший на заводе глава региона Андрей Бочаров.

"Мы рассматриваем поддержку завода. У нас существует фонд промышленности Волгоградской области, средства которого направляются на поддержку предприятий, новых площадок для развития. Мы предложили руководству завода использовать наши возможности, средства там достаточно приличные", - сказал губернатор.

На ВЗБТ приведены в нормативное состояние девять мостовых кранов, смонтированы дробеструйная, покрасочная и сушильная камеры, сварочные автоматы. Возрожденный завод уже выполняет первый заказ от буровой компании из Нового Уренгоя - предстоит сделать антикоррозийную обработку 500 тонн металлоконструкций. Цех № 1 может выпускать до 2 тыс. тонн изделий в месяц. Всего на территории ВЗБТ семь производственных корпусов и более 800 единиц оборудования - новый инвестор разработал программу поэтапных восстановительных работ.

"Завод уникальный, знаковый для Волгоградской области и для страны в целом. Никто не верил, что ВЗБТ можно возродить. Сегодня первый этап возрождения завода выполнен: сохранена площадка и оборудование, запущен в работу корпус № 1, получен первый заказ. Задача второго этапа - восстановить производственную базу всего завода: желание, кадры и профессиональный подход нового руководства ВЗБТ говорит о том, что у этой площадки хорошее будущее", - отметил губернатор.

Генеральный директор предприятия Александр Рамзаев уточнил, что на данный момент "заинтересованность игроков нефтегазового рынка очень серьезная, например, "Уралмашхолдинг" - на сегодня единственный производитель буровых вышек, с ними ведем переговоры о совместной работе". "Также переговоры ведутся с Трубной металлургической компанией (ТМК), там есть направление "Синара" которая обслуживает вышки - они тоже хотели бы с нами работать. Думаю, на производство основного оборудования (буровых вышек для нефтегазовой отрасли) мы выйдем в 2021 году, это реально при поддержке областных властей", - сказал Рамзаев.

Кризис и выход из него

История кризиса на ВЗБТ началась в 2010 году, когда предприятие в результате неэффективных действий менеджмента и собственников сорвало заказ на изготовление 24 буровых установок, накопились долги - в 2013 году завод был остановлен. Попытки возобновить производство предпринимались совместно с регионом - вопросы преодоления кризиса рассматривались на федеральном уровне, обсуждались с заказчиками и финансовыми институтами. Власти Волгоградской области неоднократно обращались к собственникам завода, но владельцы ВЗБТ конструктивный диалог не поддержали. В 2016 году завод признали банкротом, у предприятия сформировались перед бывшими работниками сотни миллионов долгов по зарплате.

В декабре 2019 года в ходе открытых торгов площадку ВЗБТ приобрело ООО "Корпорация "Красный октябрь". Благодаря совместной межведомственной работе удалось минимизировать долги по заработной плате перед бывшими сотрудниками завода - задолженность сократилась с 300 до 30 млн рублей, выйти на путь возрождения и расширения линейки производства. В производственном процессе сегодня задействовано 150 человек. По словам директора предприятия, сейчас "идет сплошной поток звонков, многие хотят прийти к нам на работу".

Развитие промпроизводства

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, развитие промышленности - приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым. За последние шесть лет открыты 67 производств и производственных участков. Взаимодействие руководства региона с собственниками и директорским корпусом предприятий, возвращение доверия и поддержки со стороны федерального центра позволяют решать вопросы, которые ранее считались неразрешимыми, возрождать остановленные производства.

Так, на площадке бывшего "Химпрома" реализуется российско-японский проект по производству метанола. Новое развитие после возобновления электролизного производства получил Волгоградский алюминиевый завод компании "РУСАЛ". Современные модели осваивает Камышинский крановый завод, который три года назад был на грани закрытия. Сохранен и развивается металлургический комбинат "Красный Октябрь".

Заработная плата в промышленности за последние шесть лет выросла почти в два раза - с 19,3 до 37 тыс. рублей. Созданы 6 162 новых высокопроизводительных рабочих места. Государственная поддержка промышленности составила 22,5 млрд рублей, ее получили 59 промышленных предприятий и три профильных вуза региона.