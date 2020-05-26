{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Решетников: объем антикризисной программы поддержки экономики РФ превысил 3 трлн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом сообщил во вторник министр экономического развития Максим Решетников в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции "День предпринимателя".

"Он постоянно растет, сейчас мы уже за 3 трлн [рублей] перешагнули", - сказал Решетников, отвечая на вопрос об объеме антикризисной программы поддержки экономики страны.

По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. "Здесь очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны. Мы для себя сохранение занятости установили, но при этом не 100%-ое сохранение занятости. Мы понимаем, что предприятия должны как-то адаптироваться, им надо давать возможность, там где спрос упал, в том числе и занятость, они вынуждены будут сокращать", - добавил министр.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
ЦБ считает удовлетворительными итоги стресс-тестирования крупнейших банков России
Регулятор отметил, что российские банки способны принять на себя шок в два раза сильнее, чем в предыдущие кризисы
Читать полностью