СМИ: минздрав Украины подтвердил работу в стране биолабораторий под эгидой минобороны США

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Украинские СМИ обнародовали данные Минздрава страны, подтверждающие факт создания на Украине биолабораторий под эгидой Минобороны США, в которых хранятся особо опасные инфекции. Так, по данным министерства, Агентство США по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), подведомственное Минобороны США, содействовало строительству восьми биолабораторий на Украине. Всего же, как пишут "Украинские новости", в проекте задействовано 13 украинских НИИ и лабораторий.

По данным Минздрава, DTRA действовало в рамках "Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность" с 2005 года (по информации главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука, программа была приостановлена при президенте Викторе Януковиче - прим. ТАСС).

По данным ведомства, в рамках программы были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию восемь лабораторий на базе областных лабораторных центров в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также республиканского лабораторного центра в Крыму. "Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) и учреждениях МОЗ (Минздрава), а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", - сообщили в Минздраве.

Исполнителем была привлеченная компания Black & Veatch Special Projects

В 2016 году сотрудничество было восстановлено. Между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и Black & Vitche Special Projects был подписан меморандум, согласно которому до 2019 году планировалось освоить $1,28 млн, а в качестве одной из основных ставилась задача подключить украинские лаборатории к единой онлайн-системе программного обеспечения ЭЛИСНЗ - Электронной интегрированной системе наблюдения за заболеваниями.

В меморандуме отдельно прописывается, что участие в программе могут принимать лишь лаборатории и институты Минздрава Украины, утвержденные украинской и американской сторонами. Также в документе содержится обязательство украинской стороны по беспрепятственному доступу на объекты представителям Black & Vitche.

Как пишет издание, более точные данные содержатся в Регистрационной карточке проекта, завизированной в феврале 2017 года занимавшим тогда пост первого зама Минэкономики Максимом Нефедовым. Здесь перечисляются уже 13 объектов, на которых ведется работа: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу МОЗ, а также пять лабораторий в Киеве и Киевской области, две лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днепре (ранее Днепропетровск) и Одессе.

Здесь содержится графа о целях и содержании проекта. "Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ), безопасного хранения ООИ в назначенных заведениях, пока не будет внедрено временное либо постоянное решение", - говорится в Регистрационной карточке проекта.

Опасные объекты

Первыми тревогу забили депутаты Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. 13 апреля 2020 года они направили премьер-министру Денису Шмыгалю депутатское обращение с требованием проверить деятельность американских биолабораторий (по данным ОПЗЖ, в стране их 15), после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. Однако политики так и не получили от правительства ни ответа, ни сообщения о продлении срока рассмотрения обращения.

12 мая Медведчук и Кузмин направили повторный депутатский запрос премьер-министру, главе Минздрава Украины Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану. Они просили предоставить копии актов проверок, если таковые проводились, писем в правоохранительные органы и актов правительства о рассмотрении результатов проверок.

Одновременно они обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с заявлением о нарушении законодательства премьером Шмыгалем, который проигнорировал требования парламентской оппозиции предоставить отчет о работе американских биолабораторий на территории страны.

При этом депутаты напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины. Оппозиция предполагает, что биолаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в посольстве США эти подозрения отвергли. Кроме того, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" установила, что посольство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.