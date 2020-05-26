В Минпромторге назвали острой проблему незаконного оборота сигарет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Проблема незаконного оборота табачной продукции в России является достаточно острой, в связи с чем рынок ожидает скорейшего запрета на оборот немаркированных сигарет и папирос. Такую позицию во вторник в ходе марафона "Pro Маркировку" озвучил заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин.

"Сама проблематика незаконного оборота на рынке сигарет является довольно острой: в 2018 году отраслевые эксперты сообщали о доле незаконной продукции порядка 9%, в 2019 году - 15,6%", - сказал Тухватуллин, добавив, что в данной связи многие добросовестные участники рынка ожидают скорейшего вступления в силу требований о запрете оборота немаркированных сигарет и папирос.

По его словам, запрет оборота немаркированных сигарет и папирос позволит нивелировать риски девальвации проведенной работы по обеспечению прозрачности и легальности рынков, а также защиты интересов потребителей.

Тухватуллин напомнил, что легальность продукции теперь можно проверить с помощью приложения. "По сведениям оператора, на сегодняшний день 600 тыс. пачек сигарет уже было проверено потребителями при помощи мобильного приложения "Честный знак", но это только начало проводимой всеми нами работы по цифровизации торговли и увеличению прозрачности товарных рынков", - отметил он.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет. Оборот немаркированных сигарет прекращается с 1 июля 2020 года. Всего в системе маркировки зарегистрировалось более 60 тыс. участников рынка, промаркировано более 10 млрд единиц продукции.