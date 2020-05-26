Песков: новая сделка ОПЕК+ помогает избежать негативных сценариев на энергорынках

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Негативного развития ситуации на глобальных энергорынках удается избежать во многом благодаря новой сделке ОПЕК+. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле считают эту сделку безусловно успешной, напомнив, что ранее Москва "предостерегала от поспешных и эмоциональных выводов".

"Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенную перспективу, и эффективность этой сделки также проявляется в перспективе, - сказал он. - В любом случае, можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках".

Отвечая на вопрос о том, нужно ли сторонам соглашения предпринять дополнительные усилия для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов, представитель Кремля отметил, что "элементы, связанные с сокращением спроса и перепроизводством, полностью, наверное, устранить невозможно, потому что невозможно полностью переломить мировую конъюнктуру". "Но в целом, очевидно, что страны-участницы будут смотреть на развитие ситуации", - добавил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что "сделка имеет свои временные рамки, четко очерченные". "Россия - это ответственный участник международных отношений, в том числе и в такой архиважной и чувствительной отрасли, как энергорынки", - указал он, отвечая на вопрос, продолжает ли РФ действовать в рамках заключенного соглашения.

Сделка ОПЕК+

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае - июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/ с. Сделка вступила в силу 1 мая.

По договоренностям России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен газовый конденсат, только нефть. Но отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.