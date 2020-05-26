Мобильное приложение посчитает доходы самозанятых в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 26 мая. /ТАСС/. Парламентарии Чувашии приняли закон об упрощенном налоговом режиме для самозанятых. Все доходы по новой системе будут учитываться автоматически с помощью специального мобильного приложения, сообщает пресс-служба главы республики.

Перейти на упрощенную систему налогообложения можно будет добровольно, она будет действовать в регионе до 2028 года. Налогоплательщики, которые не перейдут на новый налоговый режим, будут платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

"Тем, кто выберет этот налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу. Все доходы будут учитываться автоматически, с помощью специального мобильного приложения. Важно и то, что налог дает возможность самозанятым получить стаж, что учитывается при выходе на пенсию, или, к примеру, подтвердить доходы при получении кредита", - приводит пресс-служба слова министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев призвал депутатский корпус широко обсудить законопроект уже на стадии принятия и пояснил, что самозанятые в Чувашии получают достаточно много прав - наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности, в том числе участвуют в госпрограммах региона.

Эксперимент по введению на территории РФ специального режима налогообложения самозанятых начался с 1 января 2019 года. Пилотными регионами стали Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. Самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% при работе с физлицами и по ставке 6% при работе с компаниями и индивидуальными частными предпринимателями вместо 13% налога на доходы физических лиц.