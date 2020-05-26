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Грузия договорилась с "Газпромом" о снижении цены на импорт газа на 15%

Грузия договорилась с "Газпромом" о снижении цены на импорт газа на 15% - Минэкономики республики.

Постпред РФ при ЕС заявил, что судьба "Северного потока - 2" не вызывает беспокойства
Газопровод почти достроен, напомнил Владимир Чижов
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