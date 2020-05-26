Чистая прибыль российских банков в апреле снизилась по сравнению с мартом в шесть раз

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль российских банков в апреле снизилась по сравнению с мартом более чем в 6 раз, до 32 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

"В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле (оценочно более 100 млрд рублей)", - указывает ЦБ.

Чистая прибыль банков РФ в марте составила около 190 млрд рублей.

ЦБ отмечает, что в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по достаточно стабильному объему на балансе банков, не было.

Положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков - 63% от общего количества банков, действовавших на начало мая (на них приходилось 77% от активов сектора).

"В целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. Мы оцениваем общий потенциал абсорбации потерь на уровне не менее 5 трлн руб. (около 9% от размера совокупного кредитного портфеля за вычетом резервов), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок", - указывает регулятор.

Рост просроченной задолженности

Объем просроченной задолженности по розничным кредитам за апрель 2020 года увеличился на 10 млрд рублей (или на 1,2%), ее доля от всего портфеля банков РФ возросла с 4,5 до 4,6%.

"Объем розничной просрочки вырос на 10 млрд руб. (+1,2%), а доля от портфеля - с 4,5 до 4,6%. Рост просрочки, скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков в рамках своих программ или кредитных каникул, предусмотренных законом", - указывает регулятор.

При этом просроченная корпоративная задолженность за апрель изменилась незначительно (рост на 1 млрд руб., или на 0,03%), а ее доля, по данным ЦБ, сократилась с 6,8 до 6,7% за счет опережающего роста портфеля.

"Однако некоторые признаки ухудшения кредитного качества можно увидеть по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества). В розничном портфеле в марте уже был рост с 6,8 до 7,2%. В корпоративном портфеле было снижение с 11 до 10,8% за счет роста портфеля, в то время как в абсолютном выражении ссуды IV и V категорий качества увеличились на 4,5%", - указывает регулятор.

Рост вкладов физлиц

Банк России в апреле зафиксировал рост вкладов физических лиц на 371 млрд рублей или 1,2% после мартовского оттока.

"Позитивным моментом в апреле стал рост вкладов физических лиц на 371 млрд руб. (1,2%) после оттока в марте (-315 млрд рублей, или -1%). Однако росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились на 1,2%", - отмечается в документе.

Средства юридических лиц, напротив, сократились в апреле на 589 млрд рублей или 1,9% после ощутимого роста в марте на 625 млрд рублей или на 2,1%, следует из материалов регулятора.

Портфель розничных кредитов российских банков в апреле сократился на 128 млрд рублей или на 0,7% против роста в марте на 1,6%. "Рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (-0,7%, или -128 млрд рублей). Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов", - отмечается в документе.

Портфель кредитов корпоративным клиентам банков третий месяц подряд демонстрирует рост. В апреле он вырос на 0,6 трлн рублей, или на 1,4%. В марте этот показатель показал рост на 1 трлн рублей, или на 2,6%.