В Санкт-Петербурге заложили третий серийный атомный ледокол проекта 22220

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Третий серийный атомный ледокол проекта 22220 заложили во вторник на Балтийском заводе в Петербурге.

"Судно заложено", - сказала ТАСС представитель пресс-службы завода.

Новый ледокол получит имя "Якутия" и станет четвертым атомоходом проекта. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом"). Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа "Арктика", выведенных из эксплуатации.

Второй ледокол проекта (первый серийный) - "Сибирь" - предприятие заложило в мае 2015 года, третье судно (второе серийное) - "Урал" - заложили в июле 2016 года. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. Ввод в эксплуатацию четвертого ледокола серии запланирован на 2024 год, пятого - на 2027 год.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.